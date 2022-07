Schiamazzi notturni in via Gennaro Stanislao De Crescenzo, i residenti: "Non si dorme"

"Puntualmente, gruppi di persone chiassosi siedono in piazza, dopo aver trascorso la serata in pizzeria, e fanno baccano fino alle 3 di notte: siamo esausti". Lo scrive una residente di via Gennaro Stanislao De Crescenzo: "Gente maleducata incurante degli abitanti del quartiere urla e ride svegliando tutti - continua la lettrice - Per esasperazione, una sera ci siamo affacciati chiedendo di fare silenzio, ma siamo stati completamente ignorati".

L'appello

I residenti del posto pretendono il rispetto della quiete pubblica: "Se la situazione non cambia, non ci resta che allertare le forze dell'ordine".