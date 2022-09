Alberi "selvaggi" in Piazza della Concordia: la segnalazione di un lettore

"Quest'anno, a spese nostre, abbiamo rimosso gli oleandri che finivano nel piazzale invadendo gran parte dello spazio". È quanto ci segnala un dipendente della Lega Navale di Salerno, che lamenta la situazione di degrado in cui versa l'area posta nei pressi di Piazza della Concordia.

La denuncia

Nel mirino l'assenza di manutenzione: "Presto comprerò una rete di protezione per evitare il peggio ma gli oleandri non vengono tagliati da più di 10 anni sono diventati delle foreste piene di pidocchi topi e zecche. E c'è anche da dire che dove nascono gli oleandri ci sono tonnellate di spazzatura chimica e cose che non si possono neanche dire".