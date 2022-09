Luci accese in pieno giorno a Salerno: altre segnalazioni dei lettori

Luci accese in pieno giorno a Salerno. A segnalarcelo alcuni cittadini che hanno fotografato i pali della pubblica illuminazione in vicolo Guaifiero e all’interno della villa comunale. “Non ci sembra proprio il periodo per lasciare accese certe cose” scrivono alla nostra redazione. Situazione simile si era verificata, nei giorni scorsi, tra i quartieri di Pastena e Mercatello.