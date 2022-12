"Tutti vicini a me a tossire senza mascherina: nessuno mi ha aiutato": la denuncia di un salernitano che ha rinunciato al ricovero al Ruggi

"Sono stato in ospedale a Salerno con 40.5 di febbre e mi hanno messo seduto vicino a delle persone con tosse e febbre, tutte senza dispositivi di protezione. Ho chiesto di far indossare la mascherina, ma nulla: nessuno tra infermieri, dottoresse, carabinieri mi ha aiutato a far indossare la mascherina agli altri. Me ne sono tornato a casa con la febbre a 40". Lo ha scritto un lettore che ci chiede di dar voce alla sua esperienza per poter risparmiare lo stesso trattamento ad altre persone ammalate ricoverate al Ruggi.

Una situazione, quella denunciata, che merita attenzione affinchè vengano rispettate le indicazioni anti-contagio, nella tutela delle persone, specie di quelle fragili o in condizioni precarie di salute.