Servizi online ancora ko al Ruggi di Salerno, Tommasetti: "Calvario per un referto"

Servizi online in tilt all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Come spiegato da fonti certe, sono subentrati problemi di natura amministrativa presso il nosocomio salernitano, provocando il blocco dei servizi digitali. Sul caso, segnalato da numerosi utenti in difficoltà, Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega: “A quanto pare all’ospedale di Salerno poche cose funzionano come dovrebbero – sottolinea il consigliere regionale – In questo caso la questione è più importante di quanto appaia. Numerosi utenti infatti, stando ai particolari emersi dalla stampa locale, si sono trovati impossibilitati ad accedere al portale attraverso l’identità digitale, come è ormai consuetudine in ogni pubblica amministrazione che si rispetti. Ciò ha comportato disagi enormi per chi voleva chiedere il rilascio di un referto e non ha potuto visionare i risultati di esami e visite. Tanti cittadini, cliccando sul link indicato, si sono visti comparire una schermata di errore senza riuscire a completare l’operazione”.

Il monito di Tommasetti

“Per chi ha provato a chiedere informazioni tramite call center la risposta è stata la stessa, ovvero un invito a presentarsi fisicamente in ospedale o in ambulatorio. Le cose non vanno meglio con la prenotazione delle visite attraverso il portale regionale Sinfonia. Numerosi reparti infatti richiedono in ogni caso i documenti che attestano la prenotazione stessa, rendendo sostanzialmente inutile la procedura online”. Si tratta di intoppi inaccettabili, a maggior ragione in piena era digitale. Garantire il funzionamento dei servizi online è davvero il minimo per un’Azienda ospedaliera universitaria, nonché una questione di rispetto nei confronti degli utenti”.