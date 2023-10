Via Farao: "Sfrecciano auto e moto: rischiamo di essere investiti ogni giorno", l'urlo dei residenti

"Rischiamo di essere investiti sulle strisce pedonali ogni giorno": l'urlo di aiuto è di alcuni residenti di via Farao e via Cacciatore, a pochi passi dalla Cittadella, dove sfrecciano senza ritegno auto e moto quotidianamente, mettendo in pericolo i pedoni.

"Noi pedoni dobbiamo correre per non essere investiti, mentre attraversiamo la strada- lamenta una abitante del quartiere- Chiediamo maggiori controlli ed anche delle telecamere per scoraggiare tali incivili e dannosi comportamenti da parte degli automobilisti". L'auspicio, dunque, è che il Comune prenda provvedimenti al fine di scongiurare incidenti e garantire il rispetto dei limiti di velocità sulla Lungoirno.