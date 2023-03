Allarme sicurezza a Salerno città, ma molte strade restano al buio

Con l'incremento delle rapine in città, cresce la tensione tra residenti e commercianti salernitani. In particolare, in via Carucci e in un tratto di via Cacciatore, nella zona del Vestuti, sistematicamente, viene a mancare completamente l'illuminazione pubblica di sera. In quella zona, diversi i colpi agli esercizi commerciali messi a segno da malviventi, all'imbrunire. E il buio, ovviamente, non favorisce la serenità di chi, in quel quartiere, vive o lavora ed è costretto a brancolare nell'oscurità, servendosi delle torce dei cellulari.

La denuncia

Non è migliore la situazione a Pastena, nei pressi della chiesa della Madonna di Fatima, dove gli abitanti e gli esercenti chiedono a gran voce maggiore attenzione da parte dell'amministrazione comunale sul fronte dell'illuminazione e anche più controlli.