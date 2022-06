Fra siringhe e "piscine" a Salerno è ancora allarme degrado 

Sono numerose le segnalazioni pervenuteci dopo la perturbazione che ha colpito la città di Salerno fra ieri e oggi. Nel mirino gli avvallamenti sull'asfalto, che hanno creato delle vere e proprie "piscine" in corrispondenza dei marciapiedi in via Vietri e via Posidonia.

Il degrado

Molte le segnalazioni anche per quel che riguarda i rifiuti sparsi per strada. Il caso più eclatante riguarda via Palestro, dove in un ammasso di rifiuti sono comparse delle siringhe. Un pericolo in particolare per bambini ed animali. "Bisogna intervenire subito" sottolinea un cittadino della zona.