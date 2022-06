Siringhe, erbacce e rifiuti: il degrado diffuso fa infuriare i salernitani

La nostra redazione da giorni è sommersa dalle segnalazioni dei cittadini delle varie zone di Salerno che denunciano situazioni di degrado diffuso sul territorio. In questo caso le segnalazioni arrivano da via Laspro, Lungoirno, Vicolo Sediari (centro storico), via Benedetto Croce, Piazza Sant'Agostino e via D'Annunzio.

Allarme degrado

I problemi sono sempre gli stessi: erbacce, siringhe e spazzatura non raccolta. A peggiorare la situazione dal punto di vista igienico-sanitario le alte temperature registrate negli ultimi giorni. "In molti casi - spiegano alcuni cittadini - diventato impossibile anche transitare su un marciapiede. L'immondizia non raccolta, perché conferita in maniera sbagliata, diventa preda di uccelli ed animali vari. Per questo chiediamo che il Comune intervenga con una pulizia straordinaria e metta in campo azioni di manutenzione ordinaria che ridiano decoro al territorio".

(Foto di Guglielmo Gambardella)