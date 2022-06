Siringhe usate e poi gettate a terra nel centro storico: "Un pericolo soprattutto per i bambini"

Ancora incuria nel centro storico di Salerno. “Possibile che in via Matteo Silvatico, a due passi dal Duomo, si trovino tre siringhe usate?” si domanda un nostro lettore.

La denuncia

L'amarezza è tanta: "Come si fa a vivere in questa città, al centro, con dei bimbi piccoli...esponendoli a rischi e degrado? Facciamo tanto per non emigrare da questa città..ma quando mi rendo conto di questa incuria da parte delle amministrazioni, mi viene la voglia di arrendermi! Spero possa essere utile per denunciare questa situazione”.