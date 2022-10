Ancora in tilt il sistema di pagamento dei ticket sanitari: ressa e disagi per i salernitani

Ancora disagi e caos, presso i cup delle Asl del territorio: "La Regione non ha ancora risolto il guasto tecnico ed il sistema è ballerino", precisa un operatore della struttura di via Vernieri ad un utente in coda. Intanto, da oltre 24 ore, chi deve provvedere ai pagamenti dei ticket per le prestazioni sanitarie, non può, in quanto il sistema informatico risulta funzionante a singhiozzo. Per porre un esempio: su 15 persone in attesa, solo 3 le fortunate in diverse ore. A tutto danno dei pazienti che, pur sottoponendosi alle visite stabilite, devono attendere il pagamento del ticket per il ritiro dei referti, come concordato con gli operatori del Cup.

Le denunce

"In ogni ufficio pubblico, esiste un sistema alternativo in caso di guasto o disguidi - osserva un cittadino in coda all'Asl di via Vernieri - Basterebbe, banalmente, che gli impiegati annotassero su carta i nominativi e le cifre versate dagli utenti per poi trasferire questi dati sul pc, non appena il sistema informatico lo consenta: come mai questa semplice operazione non viene effettuata? Possibile che per ritirare il referto, occorra attendere giorni, a causa di guasti tecnici? Non esistono procedure da attivare in caso di problemi informatici all'Asl?". Dello stesso avviso, altri utenti in coda, costretti a "ritentare" la sorte la prossima settimana per effettuare i pagamenti previsti: "Inevitabilmente, si sono create code di persone in attesa che si sblocchi il sistema: in questo delicato momento, con il Covid ancora presente tra l'altro, gli anziani devono esporsi a ulteriori rischi restando in piedi tra la folla con la speranza di poter pagare il ticket? A noi sembra inaccettabile".