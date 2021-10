Maltempo e nuovi smottamenti in Costiera, all'altezza di Vietri: i disagi

Nuovi smottamenti e caduta di pietre di media grandezza in Costiera, sulla ex statale, all'altezza di Vietri sul Mare, come segnalano alcuni utenti. La strada, attualmente a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, è già caratterizzata spesso da code e rallentamenti, con non pochi inevitabili disagi per gli automobilisti.

E il maltempo degli ultimi giorni non sta migliorando la delicata situazione. Necessario, dunque, un intervento da parte degli enti preposti, onde evitare nuovi spiacevoli problemi alla circolazione.