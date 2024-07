Lavori a Mercatello: stop all'energia elettrica per 8 ore

Disagi in vista, nella zona orientale di Salerno, dove domani è prevista la sospensione dell'energia elettrica per lavori di manutenzione in molte strade di Mercatello. Da via Fiume, a Via Picenza passando per Piazza Monsignor Grasso, dunque, l'energia mancherà dalle 8.30 di mattina fino alle 16.30. Preoccupati i residenti che, con il caldo torrido di questi giorni, rischiano di boccheggiare senza condizionatori e senza potersi servire di ascensori.