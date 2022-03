Stop improvviso all'energia elettrica: l'ira dei residenti del Parco delle Rose

Disagi, questa mattina, a Salerno, dove, intorno alle 9, Enel Distribuzione ha interrotto l'erogazione dell'energia elettrica al Parco delle Rose, in via Michele Pironti, “senza affiggere alcun cartello di preavviso”. A segnalarlo alla nostra redazione è un residente molto arrabbiato: “Lascio immaginare l'entità del danno prodotto: telefoni di casa muti (quasi tutti abbiamo la fibra ottica), ascensori fermi improvvisamente (e magari con qualcuno al suo interno), serrande e saracinesche elettriche (ci sono I box condominiali) bloccate, la sbarra e il cancello di ingresso al parco inesorabilmente chiusi, importanti riunioni in smart working interrotte per mancanza di connessione dati, esami online di studenti universitari inesorabilmente naufragati... e tutto questo dopo averci lasciato per mesi con un pericoloso scavo aperto”.

Il residente non esclude “un reclamo a Enel Distribuzione per la totale mancanza di professionalità nell'esecuzione dei lavori”.