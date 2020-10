Guasto a Torrione: rubinetti a secco, disagi e imprevisti in varie zone

Disagi a Salerno, da questa mattina: a causa rottura della valvola di regolazione principale del distretto di San Felice in Felline e della tubazione di via Gaetano Quagliariello, al fine di eseguire gli urgenti ed indifferibili interventi di riparazione, è stato necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas a Torrione: a comunicarlo, Salerno Sistemi. Rubinetti a secco, in particolare, in via Alfonso Tesauro, via Vincenzo Buonocore, via Francesco Mancini, via Gaetano Quagliariello, Piazza Petti, via Casarse, via Nicola Moscati, via Giuseppe Schipani, via Matteo Sica.

La segnalazione

Nonostante il ripristino del servizio idrico fosse stato annunciato per le ore 13, i disagi continuano nel pomeriggio ed anche in altre strade non citate dall'avviso, come via Palestro e diverse vie di Torrione Alto. Salernitani infuriati.