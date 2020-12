Un nostro lettore ci ha inviato un video nel quale si vedono diverse automobili parcheggiate sul marciapiede in via Abella Salernitana, nei pressi della scuola Monsignor Pirone. Alcuni incivili, per parcheggiare più agevolemente, nel corso del tempo hanno anche rimosso alcuni paletti dissuasori e abbattuto alcuni alberi. Si chiedono, quindi, maggiori controlli da parte delle autorità.

Copyright 2020 Citynews