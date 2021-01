Sosta selvaggia in via Nizza: la segnalazione

Auto parcheggiate in seconda fila oppure lasciate in condizioni incivili, in via Nizza, all'incrocio con via Caterina e via Irno. A segnalarcelo, tanti lettori che, stanchi di dover sopportare le scorrettezze di innumerevoli automobilisti, fanno appello al Comune.

E' necessario che la Polizia Municipale provveda a multare gli incivili, evitando così code nel tratto di strada che, anche per la sua conformazione stretta, arreca non pochi disagi anche da un punto di vista dell'inquinamento atmosferico e acustico ai residenti e ai commercianti, tra clacson impazziti e slalom da affrontare.