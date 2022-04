Ganasce alle auto in sosta vietata sul corso Garibaldi, un cittadino: "E nel centro storico?"

Ganasce alle auto in sosta non consentita, su corso Garibaldi. A segnalarle, un salernitano sul gruppo Facebook Centro Storico: "Sabato sera doppie e triple file in via Roma e zone limitrofe della chiesa dell'Annunziata, a discapito dei residenti che devono pensare come poter rientrare a casa, con un parcheggio megagalattico del Crescent semi-vuoto: controlli zero, lì le ganasce non servirebbero?", chiede l'utente, ottenendo numerosi consensi.