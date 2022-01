"Pastena è terra di nessuno". Sconsolati, i residenti scrivono alla nostra redazione per segnalare i disagi quotidiani.

I fatti

Attraverso fotografie, alcuni cittadini hanno documentato ciò che accade nella zona orientale, in via Ricci: auto in sosta sulle strisce pedonali, difficoltà per i pedoni, gli anziani, le mamme con i passeggini al seguito.