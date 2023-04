Sosta selvaggia e rifiuti abbandonati: pioggia di segnalazioni a Salerno

Pioggia di segnalazioni in redazione, a causa dell'inciviltà di alcuni salernitani. Per iniziare, in via Silvio Baratta, un'auto bianca parcheggia puntualmente sui posti riservati ai motorini, costringendo così commercianti e residenti a sostare i loro mezzi sui marciapiedi.

L'altra segnalazione

A Mariconda, intanto, innumerevoli i sacchetti di rifiuti abbandonati in modo incontrollato in strada, a tutto danno del decoro e dell'igiene urbani. L'appello è di incrementare i controlli, sanzionando gli incivili.