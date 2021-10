"Dobbiamo andare dal fruttivendolo, niente posto? Parcheggiamo sul marciapiede": il caso in via Memoli

Ha dell'assurdo quanto accaduto, due giorni fa, in via Memoli, sul marciapiede di fronte all'Asl di via Nizza. Come ci ha raccontato un lettore, con tanto di foto, una coppia di anziani in cerca di un posto auto, ha pensato di salire con la vettura sul marciapiede, per lasciarla lì e recarsi presso il negozio di frutta sito, praticamente, ad un passo dal parcheggio abusivo.

"Forse, se l'auto fosse stata meno ingombrante, sarebbero entrati proprio dentro al negozio, così da non dover neppure scendere dall'abitacolo", osserva basito un passante che ha fotografato la vettura sostata incivilmente. Accorato, l'appello a rinforzare i controlli da parte della Polizia Municipale nella zona dello stadio Vestuti e dintorni, dove, proprio a causa di automobilisti privi di buon senso, spesso si registrano rallentamenti e disagi al traffico e, questa volta, anche ai pedoni.