Sosta selvaggia a Salerno: c'è addirittura chi parcheggia all'ombra della stazione marittima

Sosta selvaggia a Salerno: innumerevoli le segnalazioni giunte in redazione circa il parcheggio improvvisato sul Corso Garibaldi, passando per via Roma e fino in piazza Abate Conforti.

La segnalazione

Non solo: addirittura presso la stazione marittima, in pieno giorno, c'è chi lascia in sosta la propria vettura nei posti più inimmaginabili e rigorosamente vietati. Accorato, l'appello dei cittadini affinchè, attraverso la videosorveglianza, si individuino gli incivili al fine di sanzionarli.