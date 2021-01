Furgoncino impedisce il passaggio ai pedoni: la segnalazione

Sosta selvaggia e disagi per i salernitani. In particolare, nella zona pedonale di Torrione, nei pressi della chiesa Santa Croce, diversi gli automobilisti indisciplinati che lasciano puntualmente le auto in sosta dove è proibito, arrecando non pochi disagi alla comunità.

Un furgoncino, in particolare, è stato parcheggiato impedendo il passaggio ai pedoni che usufruiscono dello scivolo. Appello per frequenti controlli, dunque, affinchè vengano scongiurati nuovi disagi.