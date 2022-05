A creare disagi ai cittadini, anche l'inciviltà dilagante a Salerno: in particolare, continuano a registrarsi quotidiani episodi di sosta selvaggia in via Domenico Scaramella . Insomma, dalla sempre più urgente manutenzione del verde all'incremento dei controlli: Salerno necessita di interventi da parte del Comune, per garantire decoro e igiene ai cittadini.

"Gli alberi entrano nelle nostre case, togliendo luce e portando insetti: siamo stanchi": unanime l'urlo dei residenti di via Pietro del Pezzo a Torrione, vittime, come tanti altri cittadini, della mancata manutenzione del verde pubblico.

"Insetti in casa e niente luce per gli alberi non curati: aiutateci": l'urlo dei salernitani, intanto automobilisti incivili in via Scaramella