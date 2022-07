Sosta selvaggia in via Gonzaga: impedito il transito ai mezzi di soccorso

Non bastano segnalazioni e reclami agli enti competenti. Ad oggi, numerosi automobilisti, in barba al buon senso e al codice della strada, parcheggiano nonostante i divieti in via Gonzaga, restringendo la già contenuta carreggiata, tanto da impedire anche il passaggio dei mezzi di soccorso. Persino la semplice fermata di un'auto medica, ad esempio, risulta problematica, a causa delle vetture in sosta in entrambi i lati della strada.

L'appello

Necessario, dunque, un monitoraggio più assiduo da parte delle forze dell'ordine, al fine di scoraggiare gli automobilisti incivili e consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, garantendo il rispetto della legge. Tanta amarezza.