Sottopasso "pericoloso" in via Santi Martiri: il Comune scrive alla società E-Distribuzione SpA

Riflettori puntati sulle precarie condizioni in cui versa il sottopasso di via Santi Martiri: il Comune di Salerno ha chiesto alla società E-Distribuzione SpA di "ripristinare le condizioni di sicurezza del sottopasso", la cui pavimentazione risulta potenzialmente pericolosa "a causa "di lavori non effettuati a regola d'arte".

Il commento di Avella

"Raccolgo con soddisfazione la lettera di sollecito attraverso cui il Comune di Salerno - ha commentato il consigliere comunale Rino Avella- Certamente, in tempi brevi, saranno ridate dignità e sicurezza a a quell'importante arteria, così come da me richiesto e sollecitato nel post dello scorso 17 gennaio".