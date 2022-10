"Spaccio tra Sant'Eustachio e Santa Margherita, abbiamo paura": l'appello disperato dei residenti

Vi sarebbe un quotidiano spaccio di droga nella zona orientale di Salerno. A scrivere alla nostra redazione sono diversi residenti dei quartieri Sant’Eustachio, Quartiere Europa e Santa Margherita che lamentano una situazione di abbandono soprattutto durante le ore notturne.

La paura

“La sera – denunciano gli abitanti – c’è un via vai di ragazzi che spacciano, soprattutto tra Sant’Eustachio e Santa Margherita. E c’è perfino chi vende il metadone”. Di qui la richiesta di un rafforzamento dei controlli da parte di Polizia e Carabinieri perché in tanti, in queste zone, hanno paura di uscire di casa.