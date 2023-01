Ripulita una spiaggia salernitana: i volontari segnalano "reperti storici" tra la sabbia 

Reperti ”storici” ritrovati ieri mattina in spiaggia: lo rende noto "Voglio un mondo pulito", associazione che ieri è tornata in azione per ripulire una spiaggia salernitana. In particolare, i volontari hanno trovato 5 telefonini di vecchia generazione, gettati in un fossato adiacente alla spiaggia, nonostante vi sia un’isola ecologica a pochi chilometri di distanza.

La denuncia

"Abbiamo trovato anche macchinette misura diabete, un vecchio decoder (potete vederli nel video dell’evento). - continuano gli ambientalisti - Solitamente quando troviamo questi oggetti tutti insieme, si tratta o di svuotacantine che per fare prima vanno a buttare tutto lì, o di parenti di probabili anziani venuti a mancare che vanno a buttare i vecchi oggetti. In alcuni casi abbiamo trovato anche documenti e cartelle cliniche, e con dati alla mano, abbiamo fermato un paio di volte la municipale che ci ha risposto: Vedete se ai carabinieri interessa qualcosa”. Tanta amarezza.