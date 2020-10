Santa Teresa, discarica a cielo aperto: le proteste dei cittadini

L'arenile di Santa Teresa si è trasformato, negli ultimi giorni, in una micro discarica. C'entra poco il mare che brontola, se le pedane in legno sono allineate sugli scogli e gli oggetti sono piantati a testa in gù tra i fili d'erba, insieme ai mozziconi di sigaretta.

I dettagli

La storica spiaggia, tanto amata dai salernitani, è stato trasformata in un ricettacolo di immondizia. C'è di tutto sugli scogli: bottiglie di vetro, pedane, panni dismessi. L'obiettivo fotografico di Guglielmo Gambardella ha fatto luce sul degrado e ha documentato quanto i cittadini hanno denunciato attraverso numerose segnalazioni. Urge l'intervento dell'amministrazione comunale per restituire decoro alla spiaggia.