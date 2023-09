La spiaggia di Villammare senza barriere smantellata a settembre: la denuncia

La spiaggia di Villammare senza barriere, attrezzata per consentire agevolmente la discesa a mare dei diversamente abili, è stata chiusa dal 1° settembre. A segnalarcelo, una lettrice: "Ho la fortuna di poter stare qui in vacanza da luglio a settembre ed ho notato un cambiamento improvviso: luglio ed agosto passerella fino al mare, due gazebo, 3 ragazzi, di cui una della croce Rossa, che hanno dato la possibilità, con aiuti ed ausili tutti, ma proprio tutti, di poter fare il bagno. Primo settembre: tutto smantellato, nessun aiuto e le persone disabili, ben quattro lì davanti esterefatti ed impossibilitati a scendere in spiaggia. Non lo trovo giusto, non è possibile che chi abbia una disabilità debba essere discriminato ancora ed ancora. Fa male vedere, oggi 10 settembre ,delle persone che non possono fare il bagno solo perché è settembre o giugno ed ancora tutt' oggi lì si possono vedere soli ad aspettare i parenti che salgano dalla spiaggia. L'amministrazione comunale e gli abitanti non lo scrivono sui social che a giugno ed a settembre la spiaggia comunale non offre nulla, così come i lidi e soprattutto chi affitta le case. La mia vuol essere solo un'umile e sincera denuncia", ha concluso, esprimendo tutta la sua amarezza.