Sedia rotta e sporcizia a Pastena: la segnalazione di un lettore

Mancata pulizia delle strade lungo piazza della Libertà e via Raffaele Mauri, a Pastena. Lo denuncia un nostro lettore: "Quotidianamente si accumulano rifiuti di ogni genere lungo i marciapiedi, per non parlare di una sedia rotta, che fa bella mostra di sé sotto il pannello pubblicitario da ormai una settimana. Ho addirittura pensato che fosse un'installazione permanente di qualche artista bislacco", ha concluso il lettore che, dunque, chiede la ripulitura della zona da parte del Comune.