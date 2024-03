Degrado e sporcizia in via delle Muratelle: la segnalazione

"In via delle Muratelle, a Torrione, non si vede uno spazzino da ottobre": lo denuncia una lettrice salernitana che, corredando la sua segnalazione con una foto, chiede all'amministrazione che la zona venga ripulita.

"La manutenzione e la pulizia dovrebbero essere ordinarie, ma non lo sono. Eppure noi paghiamo le tasse: non è giusto e pretendiamo risposte da parte dell'amministrazione comunale"