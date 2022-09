Alle 12:30 in via Alfredo Capone a Salerno, lampioni ancora accesi in strada. A denunciarlo, diversi residenti che hanno fatto presente lo spreco di corrente elettrica, proprio in questo periodo in cui risulta necessario un attento risparmio energetico.

"Le bollette arrivano salatissime e l'amministrazione spreca energia: intollerabile", commentano alcuni salernitani.