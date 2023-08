"Spreco di energia elettrica nel sottopasso Arbostella": la segnalazione

Mentre alcuni utenti denunciano continui black-out o assenza di illuminazione pubblica in varie zone cittadine, tra cui Torrione e via Vernieri, giungono in redazione anche segnalazioni di spreco di energia elettrica. In particolare, come rende noto un utente, risultano perennemente accese le lampade del sottopasso Arbostella: la richiesta, da parte dei residenti e non solo, è di rendere fruibile l'illuminazione solo durante le ore serali e notturne.