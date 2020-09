Stato delle palme zona industriale: urge manutenzione

Occorre una tromba d'aria perché i salernitani si accorgano che il Comune ha anche giardinieri in busta paga? Per verificare con quale attenzione vengano monitorate le piante nel nostro amato Comune, basta percorrere la zona industriale, quel lungo rettilineo di via Wenner, dove credo una decina di anni fa qualcuno ha pensato di piantare palme ogni 5 metri più o meno.

Lo ha scritto un nostro lettore, il giorno dopo la tromba d'aria che ha colpito il nostro territorio, sradicando arbusti e persino pali dell'Enel. "Credo che non siano state mai potate e curate: basta vedere gli enormi rami secchi che ogni tanti cadono sulla strada con evidente pericolo per chi passa sotto. Inoltre, le radici hanno visibilmente deformato il manto stradale creando avvallamenti pericolosi soprattutto per chi va in moto", conclude il lettore.