Stazione marittima: assenza di cartelli e navette per i turisti che arrivano in città, la denuncia

Malgrado il boom di presenze in centro, registrato nel fine settimana del primo maggio, la città necessita di accogliere ancora meglio i suoi turisti, come ci segnala un lettore.

La denuncia

Un lettore segnala alla nostra redazione l'assenza di cartelli che indichino le attrazioni principali della città, a partire dalla Cattedrale, per i turisti che sbarcano alla stazione marittima. Come anche la mancanza di navette che possano collegare lo scalo turistico con il castello Arechi. In più, chi arriva al crescent e desidera parcheggiare l'automobile, ugualmente si ritrova senza indicazioni e spesso perde molto tempo in fila prima di lasciare l'auto. Basterebbero delle indicazioni oppure personale preposto per rendere più semplice la permanenza nella nostra città.