Strada dissestata a Ogliara: l'appello disperato dei residenti

Disastrose, le condizioni di via Casa Ventura di Rufoli, a Ogliara. "Da dicembre la situazione è assurda - ci scrive un lettore- Se non si prenderanno provvedimenti, a breve non potremmo più accedere e uscire dalle nostre case. Ci sono state diverse segnalazioni, ma ad oggi nessun intervento".

Accorato, dunque, l'appello all'amministrazione comunale, affinchè si provveda urgentemente a ripristinare condizioni di sicurezza alla zona.