Strade dissestate e degrado a Dragonea: nuova denuncia del Comitato

Neppure il Santuario di San Vincenzo di Dragonea, viene risparmiato da abbandono e degrado: come denunciato dal Comitato Civico Dragonea, le condizioni in cui versa la strada che conduce al Santuario, da circa cinque anni, versano in pessime condizioni, risultando per giunta a rischio crollo. Il parcheggio adibito ad ospitare i tanti fedeli e i turisti resta inaccessibile a causa del dissesto. Un itinerario, un sentiero naturalistico CAI di cui resta solo il nome ed i colori su un segnale stradale che indica il parcheggio.

La denuncia

"Si era parlato di un bando, di un fondo stanziato per ripristinare questo tratto, ma sarà stato solo un ulteriore slogan. Sta di fatto che martedì 5 aprile si venera S. Vincenzo Ferreri e quanti avranno modo di salire sopra questo colle si accorgeranno amaramente che così come ricordavano questo scempio anni fa così lo troveranno adesso. - continuano dal Comitato - Possiamo mai tacere di fronte a tanta inettitudine? Non sono forse anche questi luoghi un vanto storico e paesaggistico del nostro comune? Le risposte a queste domande ce le devono i nostri amministratori. Chi di dovere la smetta di fare il sordo ed il cieco e si dia veramente da fare per il bene della propria gente. I salotti, le chiacchiere lasciano il tempo che trovano. Ora più che mai vogliamo i fatti", conclude amareggiato il presidente del Comitato, Giorgio De Rosa che punta il dito anche contro i "rattoppi" creativi spacciati per manutenzione delle strade, a Dragonea come a Vietri, dove l'asfalto, nonostante i ripetuti appelli al Comune, continua ad essere caratterizzato da buche e fossi, a tutto rischio degli automobilisti.