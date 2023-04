Strisce scomparse in via Lembo: "Pedoni e dipendenti di un bar rischiano la vita"

Carenza di strisce pedonali in via Vito Lembo, a Salerno, dove quotidianamente c'é un grande afflusso di pedoni. In particolare, all’altezza di un bar, dove – ci segnala un lettore – “i dipendenti, ogni volta per poter servire ai tavoli di fronte, devono combattere con le auto che non si fermano, mettendo la propria vita in serio rischio e pericolo. Chiediamo in tempi brevi, urgente intervento del comune per poter risolvere questa criticità”.