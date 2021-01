Strisce pedonali assenti in zona Arechi: la denuncia dei residenti

Siamo nel quartiere San Leonardo, viale Giuseppe Raffaele Pastore. Non è una strada a scorrimento veloce, non può essere considerata estrema periferia, ci sono abitazioni. Chi ha rifatto la segnaletica stradale, però, ha dimenticato le strisce pedonali

"Mancano le strisce pedonali". Protestano i residenti e le fotografie realizzate da Guglielmo Gambardella sono eloquenti. Siamo nel quartiere San Leonardo, viale Giuseppe Raffaele Pastore. Non è una strada a scorrimento veloce, non può essere considerata estrema periferia, ci sono abitazioni. Chi ha rifatto la segnaletica stradale, però, ha dimenticato le strisce pedonali.

I disagi

L'assenza di chiara segnalazione di attraversamento pedonale crea non solo disorientamento ma anche pericolo. E' stata già richiesta, proprio per questa zona della città, una rotatoria che potesse evitare incidenti stradali. Per quanto riguarda i pedoni, invece, non si tiene conto della mobilità che scaturisce dalla necessità di raggiungere le auto parcheggiate in zona Arechi, quando si proviene dall'ospedale, né dello spostamento effettuato verso l'ospedale, quando si lascia la stazione della metropolitana.

Gallery