Ufficio immigrazione a Salerno: assembramento e auto in sosta vietata: la protesta dei residenti

Siamo in zona teatro Verdi e chi abita nel quartiere scrive a Salerno Today per denunciare di nuovo: "Non riusciamo a parcheggiare le nostre auto - spiegano i cittadini - è una lotta che va avanti da molto tempo ma noi non ci arrendiamo"

"La situazione non è cambiata, anzi sembra peggiorare giorno dopo giorno: ancora caos davanti all'ufficio immigrazione e auto in sosta negli spazi destinati ai residenti". Cresce la protesta dei cittadini salernitani, in zona teatro Verdi.

I dettagli



"Tutti noi cittadini e negozianti della zona siamo completamente abbandonati ma non ci arrendiamo - scrivono alla nostra redazione - Continueremo a rendervi partecipi del degrado in cui si trova attualmente questa bellissima zona di Salerno con la speranza che con l'aiuto delle testate giornalistiche il problema si risolva. E' un'area riservata al parcheggio dei soli residenti che pagano regolarmente il Comune per avere il permesso in zona 1 ma ci sono auto parcheggiate delle persone che vengono ogni giorno all'ufficio immigrazione (dipendenti e stranieri)".