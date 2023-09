Continuano le truffe ai danni degli anziani a Salerno: le segnalazioni

Non si placano i tentativi di truffa ai danni degli anziani, a Salerno città. Ignoti stanno contattando le vittime telefonicamente, avvisandole di presunti incidenti di figli e nipoti. A quel punto, per "riparare" al fatto, entra in gioco il finto legale che richiede una ingente somma di denaro da ricevere di persona. Lo scrive anche un lettore di Mercatello che raccomanda a tutti i cittadini massima prudenza. Opportuno ricordare, in caso di tentata truffa, di allertare immediatemente le forze dell'ordine.