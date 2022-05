Tentato furto di auto a Torrione Alto, residenti e commercianti: "Più controlli e telecamere"

E’ allarme sicurezza nel quartiere di Torrione Alto a Salerno, dove continuano a verificarsi furti o tentativi di furto ai danni dei residenti.

La segnalazione

L’ultimo caso si è verificato, la scorsa notte, quando ignoti hanno tentato di rubare un’automobile (Fiat 500) parcheggiata in via Palestro senza, fortunatamente, riuscirci. A fare l’amara scoperta, questa mattina, è stata la proprietaria. La notizia, in poco tempo, ha fatto il giro del quartiere suscitando amarezza e rabbia da parte degli abitanti.

La sicurezza che non c'è

Non è la prima volta, infatti, che i ladri prendono di mira automobili o finanche appartamenti nella zona. Da anni, i residenti e i commercianti chiedono un potenziamento dei controlli da parte dei vigili urbani e delle forze dell’ordine soprattutto la sera e durante la notte, ma soprattutto l’installazione di telecamere di videosorveglianza lungo le strade principali, tra esse proprio via Palestro. Finora, però, risposte concrete non sono arrivate.