Auto danneggiata in via Benedetto Croce: lo sfogo di un turista

Ancora un tentato furto a Salerno città: nella notte di domenica, ignoti hanno danneggiato un'auto in sosta in via Benedetto Croce, con il presunto intento di saccheggiarla, ma non hanno potuto portar via nulla, in quanto nella vettura non c'erano soldi o beni appetibili.

Lo sfogo

"Siamo turisti provenienti da Vienna: é la settima volta che siamo venuti in visita a Salerno. Ma le vacanze sono finite con questo danno: non capiamo il motivo del gesto. Forse qualcuno non vuole i turisti in questa città?", hanno concluso i visitatori, denunciando il fatto alla nostra redazione. Tanta amarezza.