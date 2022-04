Via Galloppo, una residente: "Noi, ostaggio dei teppisti"

Via Francesco Galloppo, 78 · Pastena

"A via Galloppo non di dorme più per una banda di teppisti che si riunisce nel parcheggio antistante il parco Galloppo, tra schiamazzi ed urla, alcol e musica ad alto volume, fino a tarda notte".

Lo denuncia una lettrice che ha ricevuto anche insulti dagli stessi giovani vandali: accorato, dunque, l'appello della salernitana affinchè la zona venga monitorata, scongiurando il peggio e restituendo agli abitanti del quartiere la sicurezza pubblica.