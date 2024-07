Tir abbatte un albero in via Ligea, marciapiede ostruito: "Situazione inaccettabile"

Momenti di tensione, in via Ligea, dove un albero è stato abbattuto da un tir a causa della mancata manutenzione degli alberi, ormai morenti, e dell'assenza di supervisione. Lo denuncia Dario Renda del Comitato Territoriale Salerno Mia: “Il marciapiede per raggiungere il mare è ostruito, rendendo la situazione indecente sotto ogni aspetto. La viabilità è assurda e le segnalazioni da parte dei cittadini di Salerno, che frequentano la Baia, sono numerose. Questi vorrebbero poter utilizzare i mezzi pubblici per recarsi in spiaggia, ma sono costretti a rischiare la vita attraversando la strada in condizioni disastrose. Su questa strada, infatti, le auto e i camion sfrecciano a velocità pericolose, senza contare la presenza di immondizia. Le segnalazioni esasperate dei cittadini che desiderano raggiungere la spiaggia pubblica o che hanno acquistato un abbonamento alla Baia sono tante. La situazione è intollerabile. Dov'è la visione turistica? Quali sono le politiche di viabilità di questa città? E quali i servizi al cittadino?”.