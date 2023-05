Tombini otturati, la denuncia dei cittadini: "Da mesi nessuno li pulisce"

Tombini e caditoie otturati in via Italia a Pontecagnano Faiano. A segnalarlo alcuni residenti, che chiedono interventi immediati per evitare disagi in caso di pioggia.

La denuncia

"Da mesi questi tombini sono otturati" spiega un residente, che aggiunge: "L'assenza di manutenzione fa sì che questi tombini diventino il ritrovo preferito di topi ed insetti".