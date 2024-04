Topi ovunque a Salerno, Avella al sindaco: "A quando la derattizzazione dell'Asl?"

"Ogni quartiere della città subisce la crescente presenza di topi. Dal centro alla zona orientale, dal lungomare fino ai rioni collinari passando per il Carmine, i ratti sono purtroppo una presenza verificabile, costante e crescente. Topi di tutte le dimensioni anche in pieno giorno transitano per aiuole e marciapiedi in cerca di cibo". Lo denuncia il consigliere comunale Rino Avella.

"L’evenienza, segnalata da più cittadini, è preoccupante. Sintomo certamente di una opera di contrasto inefficace ed insufficiente. - continua il consigliere che fa appello al primo cittadino - Si chiede di sapere dal signor sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria cittadina, se è a conoscenza dell’eventuale programma di derattizzazione dell’Asl. In caso affermativo, si chiede di conoscere il calendario degli interventi, zona per zona, le modalità di derattizzazione, il tipo di medicinale, le sue quantità e le modalità di diffusione di tali notizie ai residenti dei rioni che di volta in volta saranno interessati dalla auspicata, necessaria e improcrastinabile derattizzazione", ha concluso.