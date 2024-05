Topi e blatte a Salerno, Pessolano: "Urge disinfestazione integrale prima dell'inizio dell'estate"

"Siamo alla vigilia della stagione estiva: è fondamentale che l'amministrazione intervenga al più presto per prevenire l'ulteriore dilagare dei ratti su tutto il territorio comunale. Non si possono ripetere le scene impietose degli anni scorsi".

Lo denuncia il consigliere comunale e capogruppo di Oltre, Donato Pessolano: "Già stiamo assistendo ad un'eccessiva proliferazione dei ratti (e delle blatte) per le strade della nostra città: il rischio è quello che la situazione si aggravi ulteriormente nel periodo estivo ormai imminente, con l'incremento delle temperature che ormai, inesorabilmente, ci attende, così come il contestuale aumento dei flussi turistici e di visitatori in città". "La pulizia delle nostre strade ed aree verdi - continua Pessolano - rappresenta il modo principale per prevenire e contrastare un fenomeno a dir poco sgradevole, che in una città turistica e che si professa a vocazione europea come la nostra è, in realtà, vergognoso. Dal centro storico alle zone alte, dalla zona Porto a quella orientale, nelle aree adiacenti la fascia costiera ed in quelle che ne sono distanti, non c'è strada o angolo della nostra città in cui i ratti e le blatte non dominino incontrastati. In estate, l'abitudine di tenere le finestre aperte, specie nelle ore notturne, può provocare, peraltro, il loro ingresso nelle abitazioni, causando, dunque, gravi ripercussioni per i cittadini salernitani. Gli attori competenti alla tutela dell'igiene pubblica nel corso degli ultimi anni non hanno agito in modo adeguato per contrastarne la loro presenza: sono rimasti inascoltati i numerosi appelli da noi rivolti negli anni all'amministrazione".

L'appello