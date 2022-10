Allarme topi e blatte nel centro storico, i residenti comprano le trappole: "Nessuno ci aiuta"

Angosciati i residenti del centro storico di Salerno, in particolare i tanti che abitano a piano terra, nei bassi o nei piani ammezzati. La quotidiana paura di trovarsi topi, blatte o vespe in casa e l'amarezza di sentirsi completamente abbandonati li sta portando all’esasperazione,tanto da indurli a comprare delle apposite trappole anti-ratti.

La denuncia

“Siamo stanchi delle parole che descrivono il paese dei Balocchi, sembra quasi che chi si deve occupare della città abbia un serio distacco dalla realtà” sbotta il comitato dei residenti. “Noi - scrivono alla nostra redazione - non possiamo fare altro che segnalare ed ove possibile aiutare le persone in difficoltà per quel che possibile attraverso un sistema di aiuto di prossimità ma le istituzioni devono prendersi le responsabilità ed occuparsi delle criticità ormai estreme della nostra Salerno”.